كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تسجل 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، اليوم الثلاثاء، 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 175927 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 74حالة وفاة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8425 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الإيرانية، أن عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 138457، مشيرة إلى أن 2639 مصابا بالوباء في حالة صحية حرجة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 1128601 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

أكد كيانوش جهانبور رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، اليوم الجمعة، على ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقال "جهانبور"، إن "عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الجمهورية الإيرانية، وصل حتى ظهر اليوم الجمعة إلى 167 ألفاً و156 إصابة، بعد تسجيل 2886 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتوفى خلال نفس الفترة 63 مصاباً، ليرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 8 آلاف و134 حالة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا".

وأوضح جهانبور، أن 129 ألفاً و741 شخصاً من إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد، قد تعافوا من المرض.

هذا وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عن تسجيل 127,1 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة مع 130,4 ألف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 6 ملايين و639092.

وحسب إحصائيات الجامعة، فإن عدد المتوفين بالفيروس في أنحاء العالم وصل إلى 391249، فيما تماثل مليونان و872731 شخصا للشفاء منذ بداية الجائحة.