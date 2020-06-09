إعداد استراتيجية ودليل للسلامة بغرض استئناف تصوير الأفلام في المغرب

يستعد مهنيو قطاع الصناعة السينمائية لاستئناف نشاطهم، بعد رفع الحجر وحالة الطوارىء الصحية، ومن أجل ذلك، يتم، حاليا، الاعداد لاستراتيجية الانطلاقة الجديدة مع استحضار التدابير الوقائية الضرورية.

ويرتقب أن تعلن استراتيجية استئناف صناعة السينما، في الأيام المقبلة، بعدما انطلقت مشاورات موسعة بين لجنة الفيلم في ورزازات، والغرفة المغربية لمنتجي الأفلام والمركز السينمائي المغربي، والسلطات المعنية، حسب ما أعلنته اللجنة في بلاغ، سابقا.

المركز السينمائي المغربي، هو الآخر بصدد إعداد دليل للسلامة الصحية، يتضمن التدابير الوقائية اللازم التقيد بها أثناء لتصوير الأعمال السينمائية البصرية.

ويرجح أن تتجه الإجراءات الجديدة في منحنى التدابير نفسها، التي فرضها المركز السينمائي لاستكمال التصوير بخصوص الأعمال التلفزية، والتي من أهمها احترام مسافة الأمان، والسماح فقط للممثلين، والطاقم التقني بولوج أماكن التصوير، والتركيز، أيضا، على النظافة، وغسل اليدين، والتعقيم.