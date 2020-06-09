طنجة.. مستشفى دوق دوطوفار يستقبل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينهم أطفال

استقبل مستشفى دوق دو طوفار، مساء أمس الاثنين، في طنجة، 14 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 5 و55 سنة، من مختلف أحياء المدينة، بعدما أكدت التحاليل المخبرية إصابتهم بـ”كوفيد-19″.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن عناصر الوقاية المدنية نقلت 5 أشخاص يقطون في حي بنديبان، التابع لمقاطعة بني مكادة، فيما تم نقل باقي الحالات من حي السواني، وشارع مولاي يوسف، وشارع فاس، ومنطقة مرشان.
وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في عمالة طنجة– أصيلة 901 حالة مؤكدة، فيما وصل عدد الحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 760 حالة، واستقرت الوفيات في 29 حالة.
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