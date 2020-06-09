طنجة.. توقيف مستخدمة منزلية اعتدت على مشغلتها جسديا مما تسبب في وفاتها

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف مستخدمة منزلية تبلغ من العمر 40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في تعريض مشغلتها البالغة من العمر 87 سنة لاعتداء جسدي خطير نجم عنه وفاة الضحية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ديمومة الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة كانت قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيها بتعريض مشغلتها للعنف داخل منزلها بإقامة “كسوس” بالمدينة، وهو ما استدعى تدخلا فوريا لعناصر الشرطة، والذي أسفر عن توقيف المشتبه بها في حالة تلبس بتعريض الضحية لاعتداء جسدي خطير باستخدام أداة حديدية صلبة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم نقل الضحية المصابة بجروح وإصابات بليغة للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية غير أنها توفيت فور وصولها للمؤسسة الاستشفائية، بينما تم حجز الأداة الحديدية المستعملة في الاعتداء، وضبط المشتبه فيها وهي في حالة غير طبيعية وفي وضعية اندفاع قوية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمستخدمة المنزلية المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وأسباب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.