شارك في “عنبر وياقوت”.. الطفل أنس: أدرس المسرح وهكذا تمكنت من المشاركة في المسلسل- فيديو

كشف الطفل الصغير أنس، الممثل المشارك في مسلسل “ياقوت وعنبر” بدور أدم، كيف عاش التجربة في المسلسل، الذي بث في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا على القناة الأولى.
الطفل، الذي أدى دور أدم في المسلسل، تحدث لـ”اليوم 24″ بعفوية عن تجربته، رفقة ممثلين كبار، متذكرا علاقته بالممثلة ساندية تاج الدين، التي كانت الأقرب إليه.
وَتحدث أنس عن الطريقة، التي ولج بها إلى عالم التمثيل، وقال إنه يدرس المسرح، ووالدته من اصطحبته لشركة إنتاج مسلسل “ياقوت وعنبر”، مشيرا إلى أنه اجتاز تجارب الأداء بنجاح.
وحقق مسلسل” ياقوت وعنبر” نجاحا كبيرا على القناة الأولى في شهر رمضان الماضي، واستطاع تحقيق معدل يصل إلى 9 ملايين مشاهد، كل أسبوع.
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