وزارة الصحة: اقتنينا اختبارات الكشف عن فيروس كورونا بكلفة أقل من السعر المتداول حاليا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، اقتناءها اختبارات الكشف للمضادات الحيوية لفيروس كورونا المستجد بكلفة أقل من السعر المتداول، حالياً.

وقالت الوزارة، في بلاغ، اطلع عليه “اليوم 24″، إنها اقتنت هذه الاختبارات “ذات الجودة العالية بكلفة أقل من السعر المتداول، حالياً، والذي يعرف ارتفاعاً مستمراً موازاة مع تزايد الطلب على هذا النوع منها في هذه الظروف الاستثنائية”.

واتهمت الوزارة جريدة معينة بنشر معطيات مغلوطة وزائفة حول كلفة اقتناء اختبارات الكشف للمضادات الحيوية لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها استعانت في ذلك بنشر وثيقة مزورة، وهو فعل يعاقب عليه القانون.

ودعت الوزارة الرأي العام إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار الزائفة، التي تهدف إلى تبخيس مجهوداتها في مواجهة جائحة كوفيد-19 بكل مسؤولية، ومواطنة.