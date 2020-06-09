اتهام: معلم مدرسة دفع 15 ألف شيكل مقابل حيازة سلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في مدينة الناصرة، لائحة اتهام ضد 3 أشخاص بينهم معلم مدرسة من منطقة الجليل، على خلفية شراء سلاح والتجارة به.

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "معلم المدرسة قام بدفع مبلغ 15 ألف شيكل مقابل شراء سلاح، وقد اعتقلت الشرطة أيضًا قاصرا ووالده وهما من أقارب المعلم، بشبهة التجارة بالسلاح بعدما عثر في منزلهما على سلاح وذخيرة".

كما جاء في لائحة الاتهام أن "المعلم طلب من القاصر شراء سلاح، وقد سلمه مبلغ قدره 15 ألف شيكل الذي قام بالبحث عن سلاح وشراء قطعة".

هذا، وادعت الشرطة أنها قدمت منذ مطلع العام الجاري 187 لائحة اتهام بالتجارة بالسلاح، واعتقلت 188 متهما حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحفهم، وفي الأشهر الأخيرة ضبطت أكثر من 566 قطعة من الأسلحة المختلفة.