طهران ستعدم إيرانيا أدين بتقديم مساعدة لاغتيال سليماني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المتحدّث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستعدم إيرانيا أدين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل عبر مساعدة واشنطن على تحديد موقع قائد "فيلق القدس"، الجنرال قاسم سليماني، الذي اغتيل بطائرة مسيّرة أميركية، مطلع العام الجاري.

وأضاف إسماعيلي، خلال مؤتمر صحافي متلفز، أن محمود موسوي مجد أدين بالتجسس على القوات المسلحة الإيرانية "وخصوصا فيلق القدس ومكان تواجد وتنقلات الشهيد الجنرال قاسم سليماني"، لقاء مبالغ كبيرة من كل من جهاز الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وأن المحكمة العليا أيّدت الحكم الصادر بحقه والذي "سينفّذ قريبا".

وقال إسماعيلي إن المدان "سيواجه عواقب أفعاله وسيشهد أسياده كذلك على عزم وقوة والجمهورية الإسلامية وإمكانياتها الاستخباراتية".

وأصدرت إيران حكما مشابها، في شباط/فبراير، بحق أمير رحيم بور، الذي أدين كذلك بالتجسس لصالح الولايات المتحدة والتخطيط لبيع معلومات متعلّقة ببرنامج إيران النووي.

وأعلنت طهران، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، توقيف ثمانية أشخاص "على صلة بوكالة الاستخبارات المركزية" الأميركية (سي آي ايه) شاركوا في الاحتجاجات التي اندلعت قبل شهر على ذلك ضد قرار مفاجئ برفع أسعار الوقود. كما أفادت في تموز/يوليو 2019 أنها فكّكت خلية تجسس تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية وأوقفت 17 مشتبها، بين آذار/مارس 2018 وآذار/مارس 2019،، وحكمت على بعضهم بالإعدام.