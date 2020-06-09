بعد كورونا: دوري أبطال أوروبا يقترب من العودة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مباريات دوري أبطال أوروبا في طريقها للاستئناف، عقب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن هناك تفاؤلًا كبيرًا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن إمكانية استئناف مباريات البطولة في ظل حضور الجماهير.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن المباريات قد تشهد حضورًا جماهيريًا بنسبة 30% فقط من سعة أي ملعب يستضيف المواجهات، مع تحقيق شروط التباعد الاجتماعي.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب في صدور قرارات باستكمال الدوريات الأوروبية الكبرى (الإنجليزي والإيطالي والإسباني والألماني) دون جماهير، لأسباب صحية.

ومن المقرر استئناف مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في شهر آب/أغسطس المقبل.