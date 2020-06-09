لاوتارو يطلب من فريقه الرحيل إلى برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، طلب من فريقه الانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقله برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن لاوتارو قدم طلبًا لإنتر ميلان، للموافقة على انتقاله إلى برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وسبق أن أشارت تقارير منذ أيام، إلى أن لاوتارو اعترف لمدربه أنطونيو كونتي، أنه يريد الانتقال إلى برشلونة، مع استعداده للقتال رفقة إنتر حتى نهاية هذا الموسم.

ويتفاوض برشلونة وإنتر ميلان منذ فترة حول صفقة لاوتارو، حيث يتمسك النيراتزوري بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الأرجنتيني (111 مليون يورو).

أما برشلونة، فيسعى لحسم الصفقة عن طريق تقديم أموال تقترب من 70 مليون يورو، بالإضافة إلى بطاقة لاعب أو 2 من صفوفه.