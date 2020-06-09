- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 9 يونيو 2020
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 1368 حالة.
وقالت الوزارة في بيان إنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية هي من ضمن المقيمين فقط ولا إصابات جديدة ضمن الوافدين".
وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس في لبنان هو 795، في حين سجلت 30 وفاة، مع العلم أنه لم يتم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.
وشدّدت الوزارة في تقريرها على "إلزامية ارتداء الكمامة خلال التجول أو الحركة خارج المنزل"، مؤكدة على "أهمية الالتزام بالحجر المنزلي، وغسل اليدين وتجنب لمس العينين والانف والفم، وتجنب الإقتراب من أي شخص مريض، وأيضاً الإبتعاد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.