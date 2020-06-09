الإمارات ترسل 72 طنا من المساعدات للمالديف لمكافحة كورونا

الثلاثاء 9 يونيو 2020

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، طائرة مساعدات تحمل على متنها 72 طنا من الإمدادات الطبية إلى جمهورية المالديف لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وشملت المساعدات معدات طبية و مستلزمات الحماية الشخصية التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الراهن، وسيستفيد منها أكثر من 72 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال الدكتور سعيد محمد علي الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية المالديف: " تعمل دولة الإمارات كعضو فاعل في المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات إلى جميع أنحاء العالم موضحا أن القضاء على /كوفيد-19/ يحتاج إلى عمل جماعي ولا يمكن لأي دولة مواجهة هذه الظروف وحدها".

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وأضاف: "إيصال المساعدات إلى جزر المالديف اليوم يعكس أهمية التضامن والتعاون بين الدول لاحتواء كوفيد-19" مشيرا إلى أن دولة الإمارات مدت يد المساعدة لعشرات الدول في الأيام الأخيرة.

من جانبه، أعرب الدكتور حسين نياز سفير جمهورية المالديف لدى الدولة عن امتنانه لقيادة وشعب الإمارات على دعمهم المستمر لجزر المالديف للتغلب على الوباء وتزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية بالحماية اللازمة.

يذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 802 طن من المساعدات إلى أكثر من 65 دولة، استفاد منها نحو 802 ألف من العاملين في المجال الصحي.