روسيا تسجل 171 وفاة جديدة بكورونا

الثلاثاء 9 يونيو 2020

شهدت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعا كبيرا في معدل الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد بتسجيلها 171 حالة وفاة مقابل 112 حالة أمس لتصل حصيلة الوفيات إلى 6142 حالة.



وأعلنت السلطات الصحية الروسية - في تقريرها اليومي - انخفاضا ملموسا في عدد الاصابات اليومية بتسجيلها 8595 إصابة مقابل 8985 في اليوم السابق ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم رصدها في عموم روسيا 485253 حالة منها 242397 حالة شفاء.

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وفي مؤشر إيجابي، سجلت العاصمة موسكو انخفاضا حادا في عدد الإصابات اليومية بكورونا مع رصد 1572 حالة مقابل 2001 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للمصابين بها 198590 حالة إضافة إلى حالات التعافي التي شهدت قفزة كبيرة من 1633 أمس إلى 5390 اليوم ليصبح الإجمالي 109737 .

وعاد إيقاع الحياة الطبيعية إلى العاصمة الروسية موسكو بعد إعلان عمدتها سيرغي سوبيانين خروجها من العزل اعتبارا من اليوم 9 يونيو وذلك بعد أسابيع من العزل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.