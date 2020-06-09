مصدر الإماراتية تشيد وتشغل مزرعة للرياح في أوزبكستان

الثلاثاء 9 يونيو 2020

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" اليوم الثلاثاء، اتفاقيتين لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل مشروع محطة لطاقة الرياح في أوزبكستان على مستوى المرافق الخدمية .



وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة اليوم عبر حسابه بموقع تويتر، إن المحطة بقدرة 500 ميجاوات.

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و توسعت مصدر في أنشطتها ومشاريعها لتنتشر في أكثر من 30 دولة حول العالم، وتفوق قيمتها الإجمالية 13.5 مليار دولار (49.6 مليار درهم) وتتجاوز قدرتها الإنتاجية 6 جيجاوات.

وتساهم في تفادي إطلاق 5.4 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا سواء المشاريع قيد التطوير أو التي دخلت حيز التشغيل، كما تخطط لتنفيذ مشاريع تتجاوز ضعف هذه القدرة.