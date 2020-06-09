إطلالة جديدة للفاشينيستا الكويتية فوز الفهد.. فستان صيفي أصفر قصير

الثلاثاء 9 يونيو 2020

نشرت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد صورا لها بإطلالة مذهلة بفستان صيفي أصفر قصير، حيث خطفت الأنظار بشدة بسبب روعة تصميمه البسيط الذي أكسبها أناقة وحيوية خاصة بلونه المميز أيضاً.



واختارت فوز الفهد فستاناً يحتضن الجزء العلوي من جسمها ليبرز رشاقتها بينما ينتهي بتنورة شبه واسعة تصل حتى الركبتين وتنتهي بتصميم مميز، بينما كان لون المشع هو أكثر عناصره جاذبية حيث وافق لون بشرتها الذهبية ليجعلها شمساً مشرقة.

والفستان من ماركة Alaïa ويبلغ سعره حوالي 820 ديناراً كويتياً أي حوالي 10 آلاف ريال سعودي، وتزينت به الحسناء الكويتية مؤخراً في رحلة استجمام قصيرة على متن يخت.

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واكتفت الفاشينيستا الكويتية بتزيين فستانها بساعة ذهبية، بينما أسدلت شعرها المموج الذي تحدده خصلات ذهبية فاتحة ليكون هو أبرز اكسسوارتها في تلك الإطلالة