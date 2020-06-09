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إطلالة جديدة للفاشينيستا الكويتية فوز الفهد.. فستان صيفي أصفر قصير

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 9 يونيو 2020

نشرت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد صورا لها بإطلالة مذهلة بفستان صيفي أصفر قصير، حيث خطفت الأنظار بشدة بسبب روعة تصميمه البسيط الذي أكسبها أناقة وحيوية خاصة بلونه المميز أيضاً.

 

واختارت فوز الفهد فستاناً يحتضن الجزء العلوي من جسمها ليبرز رشاقتها بينما ينتهي بتنورة شبه واسعة تصل حتى الركبتين وتنتهي بتصميم مميز، بينما كان لون المشع هو أكثر عناصره جاذبية حيث وافق لون بشرتها الذهبية ليجعلها شمساً مشرقة.

 

والفستان من ماركة Alaïa ويبلغ سعره حوالي 820 ديناراً كويتياً أي حوالي 10 آلاف ريال سعودي، وتزينت به الحسناء الكويتية مؤخراً في رحلة استجمام قصيرة على متن يخت.

 

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واكتفت الفاشينيستا الكويتية بتزيين فستانها بساعة ذهبية، بينما أسدلت شعرها المموج الذي تحدده خصلات ذهبية فاتحة ليكون هو أبرز اكسسوارتها في تلك الإطلالة

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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