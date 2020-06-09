شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بليبيا: تزايد احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإجراء حوار سياسي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 9 يونيو 2020 أكدت السفارة الأميركية في ليبيا تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار في ليبيا وحوار سياسي حقيقي في الأيام المقبلة.

Advertisements وقالت السفارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، 09/حزيران/2020، إن الولايات المتحدة ستواصل شراكتها مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليتمكن الليبيون من انتخاب قادتهم المستقبليين. وكانت مصر تقدمت بمبادرة حل لإنهاء الصراع في ليبيا ورفضتها مليشيا الوفاق

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