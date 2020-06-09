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أثبت فاعليته مع القردة .. "ريمديسيفير" يشفي من "كوفيد-19"

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توصلت دراسة نشرت في مجلة نيتشر الطبية اليوم الثلاثاء أن عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات منع تطور المرض في الرئة في القردة المصابة بفيروس المستجد.

وكانت السلطات المعنية أجازت استخدام ريمديسيفير بصفة استثنائية في مرضى الحالات الحرجة في الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية ، كما تستخدمه بعض الدول الأوروبية ضمن برامج الحالات الإنسانية.

ولا تزال تجارب الدواء جارية على البشر وقد أظهرت البيانات الأولية أن الدواء ساعد المرضى على الشفاء من المرض أسرع من غيرهم.

وقال الباحثون في الدراسة إن قردة المكاك التي تلقت الدواء لم تظهر أي بوادر على إصابتها بمرض تنفسي وقل فيها ما يلحق بالرئتين من أذى.

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