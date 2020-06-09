شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية : إيران نفذت 360 عملية اغتيال موجهة في عدد من الدول والان نبدء بالتفاصيل

قالت الخارجية الأمريكية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"تضمنت حملة الإرهاب العالمية التي تشنها إيران حوالي 360 عملية اغتيال موجهة في بلدان أخرى، بجانب هجمات التفجير الجماعي التي قتلت وشوهت المئات".

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