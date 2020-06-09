شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى زيادة يومية .. 1043 إصابة بكورونا في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 1043 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 33076 حالة. وقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة إن الوزارة سجلت كذلك 40 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 1923 حالة. وفحصت إندونيسيا أكثر من 281650 شخصا حتى اليوم الثلاثاء وفقا لبيانات قوة مهام مكافحة مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعلى زيادة يومية .. 1043 إصابة بكورونا في إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.