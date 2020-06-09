شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى زيادة يومية .. 1043 إصابة بكورونا في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة إن الوزارة سجلت كذلك 40 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 1923 حالة.
وفحصت إندونيسيا أكثر من 281650 شخصا حتى اليوم الثلاثاء وفقا لبيانات قوة مهام مكافحة مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس.
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