شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان .. 4156 إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وزارة الصحة الباكستانية في بيان اليوم : بأن إجمالي الإصابات بالفيروس 41303 حالات في إقليم السند، و40819 حالة في إقليم البنجاب، و14006 حالات في إقليم خيبر بختونخواه، و6788 حالة في إقليم بلوشستان ،و 5785 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و952 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و412 حالة في إقليم كشمير الحرة.
من جهة أخرى حذرت وزيرة الصحة في حكومة إقليم البنجاب الدكتورة ياسمين راشد من إمكانية إعادة فرض الإغلاق والحظر الكامل في الإقليم إن لم يلتزم الشعب بالإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي بدأ يخرج عن السيطرة.
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