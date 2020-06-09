شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم السادس .. تونس بلا إصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت تونس عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم السادس على التوالي، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين في حدود 1087 حالة إصابة منذ ظهور الوباء في البلاد . وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية بتسجيل تحليل إيجابي واحد لحالة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، مشيرًا إلى استقرار حالات التعافي في حدود 982 حالة و49 حالة وفاة فيما لا تزال 56 حالة إصابة حاملة للفيروس.

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