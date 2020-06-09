شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الحرارة الشديدة.. اليابان تمنح مواطنيها حرية خلع الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

دفعت درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة السلطات اليابانية لمطالبة المواطنين بخلع الكمامات حينما يكون ذلك ممكنا على الرغم من تفشي فيروس كورونا . وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن درجة الحرارة تراوحت ما بين 30 و 35 درجة مئوية في عدة مناطق بالبلاد اليوم الثلاثاء.

وقالت السلطات إنه يتعين أن لا يشارك أفراد من المواطنين في أعمال مرهقة وأن يقوموا بشرب الكثير من السوائل لتجنب الاصابة بالجفاف ومشاكل الدورة الدموية.

ويشار إلى أن فصل الصيف في اليابان أصبح يتسم بارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، وهى المشكلة التي تمثل مصدر قلق لمنظمي دورة الألعاب الأولمبية، التي جرى إرجاؤها بسبب فيروس كورونا، ومن المقرر أن تقام الآن في يوليو 2021، وهو أكثر الشهور ارتفاعا في درجة الحرارة في اليابان.