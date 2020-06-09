شكرا لقرائتكم خبر عن هافانا .. استقبال حافل لأطباء شاركوا في مكافحة كورونا بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
ورحب الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل بالعائدين عبر اتصال بالفيديو يوم الاثنين وتابعه الأطباء على شاشة تلفزيونية في المطار بالعاصمة هافانا. كما لقي أفراد الفريق الطبي ترحيبا من الشرفات والأرصفة خلال شق طريقهم من المطار على متن الحافلات.
ويجب أن يقضي الأطباء حاليا 14 يوما في الحجر الصحي. ولايزال فريق آخر من الأطباء الكوبيين يعمل في مدينة تورين الإيطالية.
وأرسلت كوبا 34 فريقا طبيا إلى 27 دولة لدعمها في مكافحة كورونا، حسب بيانات رسمية. وحتى قبل الجائحة، كان إرسال الأطباء والممرضات إلى الخارج من أهم مصادر الدخل في الدولة الاشتراكية.
كانت هذه تفاصيل خبر هافانا .. استقبال حافل لأطباء شاركوا في مكافحة كورونا بإيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.