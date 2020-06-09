شكرا لقرائتكم خبر عن هافانا .. استقبال حافل لأطباء شاركوا في مكافحة كورونا بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

قوبل فريق طبي كوبي بالترحاب ورسالة شخصية من رئيس البلاد وهتافات شعبية يوم الاثنين، وذلك لدى عودته من بعثة لإيطاليا لعلاج مرضى فيروس كورونا. وذكرت وزارة الصحة الكوبية أن الفريق الطبي المكون من 36 طبيبا و15 ممرضة، أمضى شهرين في منطقة لومباردي، الأكثر تضررا من الفيروس في إيطاليا، وعالج 516 مريضا.

ورحب الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل بالعائدين عبر اتصال بالفيديو يوم الاثنين وتابعه الأطباء على شاشة تلفزيونية في المطار بالعاصمة هافانا. كما لقي أفراد الفريق الطبي ترحيبا من الشرفات والأرصفة خلال شق طريقهم من المطار على متن الحافلات.

ويجب أن يقضي الأطباء حاليا 14 يوما في الحجر الصحي. ولايزال فريق آخر من الأطباء الكوبيين يعمل في مدينة تورين الإيطالية.

وأرسلت كوبا 34 فريقا طبيا إلى 27 دولة لدعمها في مكافحة كورونا، حسب بيانات رسمية. وحتى قبل الجائحة، كان إرسال الأطباء والممرضات إلى الخارج من أهم مصادر الدخل في الدولة الاشتراكية.