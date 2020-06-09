بارزاني يؤكد لوفد من التحالف الدولي ضرورة حسم الخلافات العالقة مع بغداد بصورة جذرية

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني، الثلاثاء، لوفد من التحالف الدولي على ضرورة حسم الخلافات العالقة مع بغداد بصورة عادلة وجذرية.
وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء، الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل ستيفن فاغن، التباحث بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين قوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي والجيش العراقي للتصدي لتهديدات إرهابيي تنظيم داعش".
وأوضح البيان، أن "بارزاني سلّط الضوء على عملية الإصلاح الحكومي في المجالين الإداري والمالي، ولا سيما خطوات الإصلاح في وزارة البيشمركة".
وشدد بارزاني بحسب البيان، على ضرورة حسم الخلافات العالقة بصورة عادلة وجذرية استناداً إلى الدستور.
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