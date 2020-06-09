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بارزاني يؤكد لوفد من التحالف الدولي ضرورة حسم الخلافات العالقة مع بغداد بصورة جذرية

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أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني، الثلاثاء، لوفد من التحالف الدولي على ضرورة حسم الخلافات العالقة مع بغداد بصورة عادلة وجذرية.
وذكر بيان لمكتب بارزاني تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، وفداً من التحالف الدولي برئاسة نائب قائد قوات المهام المشتركة في التحالف الدولي لدى العراق وسوريا الجنرال جيرالد ستريكلاند".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء، الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل ستيفن فاغن، التباحث بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين قوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي والجيش العراقي للتصدي لتهديدات إرهابيي تنظيم داعش".

وأوضح البيان، أن "بارزاني سلّط الضوء على عملية الإصلاح الحكومي في المجالين الإداري والمالي، ولا سيما خطوات الإصلاح في وزارة البيشمركة".

وشدد بارزاني بحسب البيان، على ضرورة حسم الخلافات العالقة بصورة عادلة وجذرية استناداً إلى الدستور.

من جانبه، أكد نائب قائد قوات المهام المشتركة في التحالف الدولي على أهمية مواصلة تقديم الإسناد والمساعدة لقوات البيشمركة من قبل التحالف الدولي، وبالأخص في مجال التدريب العسكري.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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