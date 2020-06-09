طرحت شركة #غوغل ميزتين جديدتين لتطبيق الخرائط الخاص بها، تهدف من خلالها إلى مساعدة المستخدمين في التجول بأمان في زمن تفشي وباء #كورونا.
وسيعرض التطبيق الآن تفاصيل بشأن وسائل النقل العام المزدحمة ومعلومات بشأن القيود المفروضة والقواعد المتغيرة. على سبيل المثال، سيحذّرك التطبيق إذا كانت هناك نقطة تفتيش للفيروس على مسارك، بداية من الحدود بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ سترى تنبيهاً على شاشة الاتجاهات.
وفي منشور على مدونة غوغل قالت الشركة الأميركية العملاقة إنها ستعرض تحذيرات بشأن الانتقال في 14 دولة في أوروبا وأميركا اللاتينية والهند والولايات المتحدة، وستضاف دول أخرى.
كما ستحذّر الخريطة السائقين عندما يشمل طريقهم عبور الحدود، نظراً لأن بعض الحدود مغلقة، ويمكن أن تتغير القواعد في ولايات قضائية مختلفة، كما هي الحال في الولايات الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث من خرائط غوغل يسهل التنقل في زمن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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