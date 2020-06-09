تحديث من خرائط غوغل يسهل التنقل في زمن كورونا

وسيعرض التطبيق الآن تفاصيل بشأن وسائل النقل العام المزدحمة ومعلومات بشأن القيود المفروضة والقواعد المتغيرة. على سبيل المثال، سيحذّرك التطبيق إذا كانت هناك نقطة تفتيش للفيروس على مسارك، بداية من الحدود بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ سترى تنبيهاً على شاشة الاتجاهات.

كما تشمل بعض الخصائص معلومات عن مستوى الازدحام في القطارات والحافلات والتغيرات التي ستطرأ على الجدول والقواعد، مثل ما إذا كان نظام نقل عام يتطلب من المستخدمين ارتداء الكمامات.

وفي منشور على مدونة غوغل قالت الشركة الأميركية العملاقة إنها ستعرض تحذيرات بشأن الانتقال في 14 دولة في أوروبا وأميركا اللاتينية والهند والولايات المتحدة، وستضاف دول أخرى.

كما ستحذّر الخريطة السائقين عندما يشمل طريقهم عبور الحدود، نظراً لأن بعض الحدود مغلقة، ويمكن أن تتغير القواعد في ولايات قضائية مختلفة، كما هي الحال في الولايات الأميركية.