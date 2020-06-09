أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بقيام مسلحين مجهولين بقتل امرأتين شمال شرق العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية ويرتدون كمامات، أقدموا، اليوم، على قتل امرأتين بالقرب من مرطبات الصفصاف في حي البنوك شمال شرق بغداد، ولاذوا بالفرار".
وأضاف أن "القاتل قام برمي اطلاقات نارية وقتل الامرأة الأولى وأصاب الثانية، وعند ملاحظته لها بعدم مفارقتها للحياة عاد إليها ليطلق النار على رأسها وفارقت الحياة على أثرها".
وأضاف أن "القاتل قام برمي اطلاقات نارية وقتل الامرأة الأولى وأصاب الثانية، وعند ملاحظته لها بعدم مفارقتها للحياة عاد إليها ليطلق النار على رأسها وفارقت الحياة على أثرها".
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يقتلون امرأتين شمال شرق بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.