مسلحون يقتلون امرأتين شمال شرق بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية ويرتدون كمامات، أقدموا، اليوم، على قتل امرأتين بالقرب من مرطبات الصفصاف في حي البنوك شمال شرق بغداد، ولاذوا بالفرار".

وأضاف أن "القاتل قام برمي اطلاقات نارية وقتل الامرأة الأولى وأصاب الثانية، وعند ملاحظته لها بعدم مفارقتها للحياة عاد إليها ليطلق النار على رأسها وفارقت الحياة على أثرها".

