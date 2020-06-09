اتحاد السباحة: رفع الإيقاف عن عبد الاله لن يؤثر على شرعية رئاسة كبيان

رياضة 2020-06-09 | 14:02 543 مشاهدة أكد الاتحاد العراقي للسباحة برئاسة خالد كبيان، ان رفع الإيقاف عن رئيس الاتحاد السابق سرمد عبد الاله لن يؤثر على شرعية اتحادنا، مؤكداً ان الاتحاد الدولي متمسك بشرعية كبيان رئيساً للاتحاد العراقي. وقال الناطق الإعلامي للاتحاد حميد سلطان في بيان تلقته الخليج 365، إن "لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي للسباحة رفضت النظر بالقيد الجنائي لرئيس الاتحاد السابق سرمد عبدالاله باعتبار ان لوائحه لجنة الاخلاقيات عمرها 4 سنوات وان القيد سجل قبل عشر سنوات".



وأضاف ان "هذا الموضوع لم ولن يؤثر على شرعية وقانونية اتحادنا برئاسة خالد كبيان، لا من بعيد ولا من قريب. لأن الاتحاد الدولي متمسك بشرعيته، لذلك اقتضى التنويه".

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