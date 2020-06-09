15 مليون ايراني مُصاب بفيروس كورونا

وأكد مصطفوي ان نتائج هذه الدراسة قريبة جدا الى دراسات اخرى اجريت في باقي الدول؛ مشيرا الى ان فيروس كورونا في ايران اقل فتكا من الفيروس الذي اجتاح العديد من مناطق العالم خاصة القارتين الأوروبية والأمريكية معزيا ذلك الى عدة عوامل.وقال مصطفوي ان متوسط عمر الايرانيين هو 31 عاما بينما متوسط العمر في اسبانيا على سبيل المثال 45 عاما وفي ايطاليا 47 عاما وهو عامل رئيس وراء نسبة الوفيات المرتفعة في هذه البلدان جراء الاصابة بالفيروس على حد قوله.

وحذر المسؤول الايراني من ارتفاع الاصابات خلال موسم الصيف ومن موجة قوية اخرى خلال الأسابيع المقبلة وتابع بالقول : “نتوقع ان يزيد عدد المصابين بالفيروس عن الـ 15 مليون شخص اذا استمرت الأوضاع على حالها.”



من جهة اخرى اعلن رئيس شرطة طهران اغلاق اكثر من 100 مقهى ومطعم في العاصمة الايرانية بسبب عدم الالتزام ببروتوكولات السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت المتحدثة الجديدة باسم وزارة الصحة الإيرانية “سيما سادات لاري” اليوم الثلاثاء عن آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث أكدت تسجيل 2.095 إصابة جديدة، ووفاة 74 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 175.927 كما ارتفعت الوفيات إلى 8.425 حالة.

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وأشارت لاري أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 138.457 شخصًا، مضيفًا أن 2639 من المصابين في حالة حرجة.

وكشفت لاري عن اجراء مليون و 128 الف و 601 فحص الاصابة بالفيروس منذ بداية تفشيه في البلاد وحتى الآن.

وماتزال محافظة خوزستان (جنوب غرب البلاد) في حالة الإنذار “الأحمر”، أي مستوى الخطر الأعلى وفق رمز اللون الذي تعتمده الحكومة لقياس خطر تفشي الفيروس.