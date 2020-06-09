بالفيديو: نجمة اسبانية تغني بالعربية للفنانة نانسي عجرم

"من أي بلدٍ أنتم؟ أنا من كلّ العالم"، إنّها التغريدة الّتي أطلقتها النجمة الإسبانيّة إينديا مارتينيز عبر حسابها الرسمي على تويتر والّذي يُتابعه أكثر من 600 ألف متابع.
أمّا المفاجأة فكانت أن الفنانة الإسبانيّة قد أرفقت تغريدتها بفيديو وهي تُغنّي أغنية "انت ايه" باللغة العربيّة رغم صعوبة لفظ جميع الكلمات بطريقة صحيحة، ويبدو أن هذا المقطع قد نال إعجاب النجمة نانسي عجرم فأعادت نشره على حسابها الخاص.
بدورها، شكرت إينديا مارتينيز نانسي عجرم بالقول "شكراً على إعادة نشر التغريدة عزيزتي نانسي. إنّه حلم يتحقّق، وأتمنى أن نلتقي يوماً ما ونغنّي سويّاً الفلامينغو والعربيّة".
بدورها، شكرت إينديا مارتينيز نانسي عجرم بالقول "شكراً على إعادة نشر التغريدة عزيزتي نانسي. إنّه حلم يتحقّق، وأتمنى أن نلتقي يوماً ما ونغنّي سويّاً الفلامينغو والعربيّة".
وردّت نانسي عجرم بالقول "إنّه لشرفٌ لي عزيزتي، لقد أحببت الفيديو. أتمنى لك التوفيق في مشارعيك المُستقبلية".
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