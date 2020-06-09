الإمارات واليابان تبحثان التعاون العسكري ومواجهة كورونا

بحث وزير شؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، الثلاثاء، مع نظيره الياباني تارو كونو، التعاون العسكري وتدابير العمل المشترك لمواجهة أي تطورات أو تداعيات للحد من فيروس كورونا.

واستعرض الجانبان عبر الاتصال المرئي علاقات التعاون الثنائي بين الإمارات واليابان في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.

وتبادل وزيرا شؤون الدفاع الإماراتي والدفاع الياباني وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.