اتفاق إيطالي يوناني مرتقب حول الحدود البحرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إيطاليا واليونان أنهما ستوقعان اتفاقا يتعلق بالحدود البحرية، وذلك بعد توتر على مدى أشهر في منطقة شرق البحر المتوسط.
إعلان جاء في إطار زيارة حالية يقوم بها وزير الخارجية الإيطالي لأثينا، في وقت لم تُتح فيه أية تفاصيل عن الاتفاق.
لكن من المتوقع صدور بيان مشترك بعد الاجتماع الذي سيضم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره اليوناني نيكوس دندياس.
وناقش الوزيران في اجتماع جمعهما بروما، في فبراير /شباط الماضي، سبل التعاون في قطاع الطاقة في منطقة شرق المتوسط.
والبلدان شريكان بالفعل في مشروع خط أنابيب الغاز إيست-ميد المزمع أن ينقل عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من حقول بحرية في شرق المتوسط إلى اليونان وإيطاليا ودول أوروبية أخرى جنوب شرق القارة.
وقبل أشهر، وقعت تركيا وما تسمى بحكومة الوفاق الليبية في طرابلس، اتفاقا بشأن الحدود البحرية، في خطوة أثارت غضب اليونان التي اعتبرتها تعديا على حقوقها السيادية.
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