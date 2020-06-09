وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 273 حالة.

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وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 630 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 33140 حالات، لافتا إلى أن 173 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أن 920 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 22 ألفا و162 حالة.