شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 712 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 712 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتماثل 359 حالة جديدة للشفاء، ووفاة شخصين.



وقالت الوزارة في بيان إن الإصابات الجديدة منها 362 حالة لعمانيين، و350 حالة لغير عمانيين، وبذلك يترفع العدد الإجمالي للإصابات التي سجلتها السلطنة منذ ظهور المرض، إلى 18 ألفا 198 حالة.

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