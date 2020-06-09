سلطات الرئيس التركي تلاحق 275 عسكريا في 22 إقليما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدرت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوامر اعتقال بحق 275 عسكريا، بزعم صلتهم بحركة عبدالله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف "مسرحية الانقلاب" عام 2016.



وبدأت الشرطة التركية تنفيذ الاعتقالات من مدينة إزمير (غرب)؛ حيث تشمل حملتها 22 إقليماً، فيما اعتقلت بالفعل 145 عسكرياً.

وبحسب ما نقلته رويترز عن وسائل إعلام تركية فإن الشرطة اعتقلت 16 من أفراد الجيش في عملية منفصلة بمدينة ديار بكر (جنوب شرق) مطلع الأسبوع.

لكن محكمة محلية أمرت بحبس 6 من العسكريين، الثلاثاء، انتظارا للمحاكمة وأخلت سبيل العشرة الآخرين.

وفي إسطنبول، قالت الشرطة إن الادعاء أمر باعتقال 44 عسكرياً بينهم ضابط برتبة ميجر و3 برتبة لفتنانت، بالإضافة إلى أطباء ومدرسين.

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وأكدت الشرطة التركية أنه تم بالفعل اعتقال 33 شخصاً في عملية أمنية امتدت إلى ثمان أقاليم.

كما تم اعتقال من 25 إلى 32 عسكرياً في عملية أمنية أخرى بينهم عناصر من القوات الجوية.

وبحسب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو فإن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.

يذكر أن محاولة الانقلاب المزعومة أسفرت عن خضوع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفا، بينهم 319 صحفيا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية.

وكانت منظمة العفو الدولية دعت، في وقت سابق، إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي".

وقالت المنظمة الدولية إنه لا يجب السماح لحكومة الرئيس التركي رجب أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان في ظل الحملة الأمنية المتواصلة منذ المحاولة الانقلابية.