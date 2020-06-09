قبرص تستقبل أولى المجموعات السياحية منذ مارس

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استقبلت قبرص الثلاثاء أول مجموعة من السياح بعد قرابة ثلاثة أشهر من إجراءات العزل والإغلاق التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، والذين وصلوا على متن رحلات قادمة من اليونان وبلغاريا وإسرائيل.

وتروج الجزيرة نفسها كوجهة آمنة نسبيا لتمضية العطلات في مواجهة وباء كوفيد-19، في وقت لا تتجاوز نسبة العدوى الواحد بالمئة مع معدل وفيات منخفض جدا.

وفتح مطار لارنكا الرئيسي في الجزيرة أبوابه مجددا أمام الركاب للمرة الأولى منذ وقف الرحلات التجارية في 21 مارس.

وكتب وزير النقل يانيس كاروسوس في تغريدة "بعد شهرين ونصف، يعود التواصل بين جزيرتنا و19 دولة أخرى. تفتح المطارات القبرصية متفائلة مع وصول أول رحلة جوية إلى لارنكا قادمة من إسرائيل".

ومن المتوقع وصول خمس رحلات وإقلاع خمس أخرى من لارنكا الثلاثاء، وفقا لشركة هيرمس المشغلة للمطار. وأولى الرحلات المغادرة كانت لخطوط إيجيان اليونانية التي أقلعت الساعة الثامنة صباحا متوجهة إلى أثينا. والرحلة الأولى وصلت من تل أبيب الساعة 10:30 صباحا.

وسيستقبل مطار بافوس الواقع في غرب الجزيرة، أولى رحلاته في 21 يونيو. وعادة ما تمتلئ الجزيرة المتوسطية في هذا الوقت من العام، بسياح من شمال أوروبا تجتذبهم شواطئها الجميلة.

وجاءت قبرص في المرتبة الأولى من دراسة شملت شواطئ أوروبية نشرتها الوكالة الأوروبية للبيئة الإثنين، وأوردت أن 99,1 بالمئة من شواطئها تتمتع بمياه ممتازة النوعية.

البريطانيون والروس خارج القائمة

بموجب خطتها لتخفيف إجراءات العزل والإغلاق، تفتح قبرص مطاريها أمام قائمة من 19 دولة تعتبر منخفضة المخاطر.

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وتشمل تلك الدول إسرائيل واليونان وألمانيا والنمسا ومالطا. لكن السوقين الأكبرين وهما بريطانيا وروسيا ليسا من ضمن القائمة.

كما أن السويد وفرنسا وبلجيكا وهولندا ليست من ضمن الدول المشمولة بالقائمة. وسيتعين على جميع القادمين بين التاسع من يونيو و19 يونيو إبراز شهادة صحة تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

واعتبارا من 20 يونيو لن يُطلب من القادمين إبراز شهادة صحية من 13 من تلك الدول ال19، فيما ستتم إضافة ست دول على القائمة من بينها سويسرا ورومانيا وبولندا.

وأعلنت قبرص أنها ستقوم بتحديث قائمة الدول أسبوعيا على أساس المعطيات العلمية. وسيخضع الواصلون إلى فحص حرارة واختبارات عشوائية مجانية للكشف عن إصابات بالفيروس.

ولجذب السياح إلى الجزيرة تعهدت الحكومة تحمل النفقات الطبية لأي زائر تثبت إصابته بالفيروس لدى تمضيته عطلة في الجزيرة.

وتتوقع السلطات أن يتراجع عدد السياح هذا العام عن تقديرات بنحو أربعة ملايين قبل أزمة الفيروس، بنسبة تصل إلى 70 بالمئة ما من شأنه أن يسدد ضربة قاسية للقطاع الذي يمثل نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة.

وبلغت عائدات السياحة 2,68 مليار يورو عام 2019 بتراجع بواحد بالمئة عن العام الذي سبقه، مدفوعة بعدد قياسي من السياح بلغ 3,97 مليون.

وتقول قبرص إن لديها معدلات إصابة هي من الأدنى في أوروبا، وقد أجرت فحوصا على نحو 12 بالمئة من سكانها في إطار الكشف عن إصابات بكوفيد-19.

وسجلت جمهورية قبرص ما مجموعه 970 إصابة بالفيروس و18 وفاة.