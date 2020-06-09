جونسون للمتظاهرين في بريطانيا: "اني أسمعكم"

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متوجها إلى المتظاهرين المنددين بالعنصرية إثر وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد أثناء توقيفه على يد شرطي أبيض في الولايات المتحدة "اني أسمعكم"، لكنه انتقد في المقابل المخالفين للقانون.

وأعلن الزعيم المحافظ في رسالة عبر الفيديو نشرت مساء الإثنين "أنتم على حق، نحن على حق عندما نقول بإن حياة السود مهمة وإلى كل الذين تظاهروا سلميا واحترموا التباعد الاجتماعي أقول +نعم بالتأكيد أسمعكم وأتفهمكم+".

وأضاف أن كلمات جورج فلويد "لا أستطيع التنفس" عندما كان تحت ركبة شرطي أبيض "أيقظت مشاعر الغضب وشعورا مؤكدا بالظلم لا يمكن إنكاره".

وفي الوقت الذي تخرج فيها بريطانيا البلد الثاني الأكثر تأثرا بالفيروس في العالم مع أكثر من 40 ألف وفاة، من العزل تدريجيا، حذر جونسون من أنه "لن يدعم اولئك الذين يخرقون قواعد التباعد الاجتماعي لسبب واضح هو أننا قد نشهد إصابات جديدة في هذه المرحلة الحرجة".

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وأضاف "كلا لن أدعم، ولن أرضخ للذين يخرقون القانون ويهاجمون الشرطة ويخربون معالم في الأماكن العامة" في إشارة الى تخريب تمثال ونستون تشرشل قرب البرلمان في لندن وتدمير تمثال لتاجر رقيق في بريستول بجنوب غرب بريطانيا في نهاية الأسبوع الماضي.

ونظم 200 تجمع معاد للعنصرية شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص في البلاد يومي السبت والأحد سجلت خلالها تجاوزات. واعتقل 135 شخصا.

وأعلن رئيس بلدية لندن العمالي صديق خان الثلاثاء تشكيل لجنة لتعكس معالم المدينة وشوارعها أكثر التنوع السكاني.

وقال في بيان "تنوع مدينتنا ركيزة قوتنا لكن تماثيلنا وأسماء شوارعنا وأماكننا العامة تعكس حقبة ولت (...) لا يمكن لهذا الأمر أن يستمر" موضحا أن التظاهرات المناهضة للعنصرية "كشفت أمام الرأي العام هذه المسألة بشكل محق".