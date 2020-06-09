ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 9 كيلو حشيش وهيروين في الإسكندرية والشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات، 4 أشخاص بمحافظتي الإسكندرية والشرقية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم 7,750 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكيلو جرام من مخدر الهيروين.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تابعت نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) تخصص نشاطهما في الاتجار بمخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف المتهيمن وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزتهما (55 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,750 كيلو جرام- مبلغ مالي – 2هاتف محمول)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (475 ألف جنيه).

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ومن ناحية أخرى تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات مسجلة") تخصص نشاطهما في الاتجار بمخدر الهيروين، متخذين من دائرة قسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية مكاناً لمزاولة نشاطهما في الاتجار والترويج.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن استهداف المتهمين وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الصالحية، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 واحد كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين، أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالس (200 ألف جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.