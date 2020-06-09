وكيل الأزهر: يحق لطالب الثانوية تأجيل الامتحانات للدور الثاني أو العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، إنه يحق لطالب الشهادة الثانوية التقدم بأي عذر لأداء امتحانات الدور الأول، وتقديم ما يفيد ذلك، ويؤدي الدور الثاني مع حصوله على الدرجة كاملة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، أنه لم يتقدم أي طالب بالشهادة الثانوية لتأجيل امتحاناته، مشيرا إلى أن الطالب الذي سيبقى للعام المقبل، لن يتم اعتبار العام الجاري له عام رسوب.

وشدد وكيل الأزهر على أنه لا يمكن إلغاء الامتحانات الشفوية، لأنها أحد وسائل تقييم طلاب الشهادة الثانوية، ولكن تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية حفاظا على مصلحة الطلاب.