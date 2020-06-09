خان صديقه وقتل جدته.. تفاصيل مقتل مسنة على يد عاطل بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة في الكشف عن لغز العثور على جثة مسنة داخل شقتها بالساحل وضبط المتهم بارتكاب الواقعة بهدف السرقة.

تبلغ للعقيد أحمد حمدي، نائب مأمور قسم شرطة الساحل، بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل الشقة سكنها بدائرة القسم وبها سحجات وكدمات حول العنق وما قررته ابنتها بأنها حال عودتها للشقة سكنها وقيامها بالطرق على بابها لم تستجب والدتها فقام حفيدها بالدخول من نافذة المطبخ واكتشف وفاة جدته وسرقة شاشة تلفزيون من داخل الشقة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة.

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وأسفرت التحريات التي أشرف عليها العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، أن مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مُقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد سعد محمد وطارق مدحت ومحمد مصطفى، ضباط مباحث القسم من ضبطه وبمواجهته أمام العقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه بدافع السرقة ، وأضاف بأنه نظراً لوجود علاقة صداقه بينه وبين حفيد المجني عليها واحتفاظه بنسخة من مفتاح شقتها لقضاء طلباتها فعقد العزم على سرقتها والتخلص منها بقتلها ، وبتاريخ الواقعة توجه لشقة المجني عليها وعقب دخوله قام بالإجهاز عليها وخنقها فأودى بحياتها واستولى على المسروقات وهرب ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات (شاشة تليفزيون , فلاشة).

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله الرائد مايكل مجدي، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.