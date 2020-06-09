السيطرة على حريق التهم محتويات معرض أجهزة كهربائية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

سيطرت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، على حريق شب في معرض لبيع الأجهزة الكهربائية بمدينة بني سويف، دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في معرض لبيع الأجهزة الكهربائية بشارع أحمد عرابي بمدينة بني سويف.

انتقلت سيارات الإطفاء، وسيطرت بمساعدة الأهالي على الحريق قبل امتداده للمنازل والمحال التجارية المجاورة، وتبين من التحريات الأولية، أن سبب الحريق ماس كهربائي في الطابق الثاني من المعرض، وامتدت النيران إلى بعض الأجهزة الموجودة بالمعرض، دون خسائر في الأرواح.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.