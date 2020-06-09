مادة واحدة يوميا.. وكيل الأزهر يعلن تعديل جدول امتحانات الشهادة الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إنه يحق لطالب الشهادة الثانوية التقدم بأي عذر لأداء امتحانات الدور الأول، بتقديم ما يفيد ذلك، ويؤدي الدور الثاني مع حصوله على الدرجة كاملة.

وأوضح أنه تم تعديل الجدول ليصير في كل يوم مادة واحدة فقط، بدلا من اثنتين، وفي الأيام الثلاثة الأخيرة لطلاب القسم العلمي سيكون الامتحان يوما بعد يوم.

وشدد على أنه لا يمكن إلغاء الاختبار الشفوي، وتمت مراعاة توثيق الامتحان بالصوت والصورة، وتوفير كاميرا بسماعة لا تنقل العدوى.