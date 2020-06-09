محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إنه يحق لطالب الشهادة الثانوية التقدم بأي عذر لأداء امتحانات الدور الأول، بتقديم ما يفيد ذلك، ويؤدي الدور الثاني مع حصوله على الدرجة كاملة.
وأوضح أنه تم تعديل الجدول ليصير في كل يوم مادة واحدة فقط، بدلا من اثنتين، وفي الأيام الثلاثة الأخيرة لطلاب القسم العلمي سيكون الامتحان يوما بعد يوم.
وشدد على أنه لا يمكن إلغاء الاختبار الشفوي، وتمت مراعاة توثيق الامتحان بالصوت والصورة، وتوفير كاميرا بسماعة لا تنقل العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر مادة واحدة يوميا.. وكيل الأزهر يعلن تعديل جدول امتحانات الشهادة الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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