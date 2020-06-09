الأموال العامة تضبط قضية اتجار في العملات الافتراضية عبر الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث: واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة. أسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط قضيتين "اتجار في النقد الأجنبي بالعملات الافتراضية عبر الإنترنت – مخالفات مطابع". يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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