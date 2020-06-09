محافظ المنيا يبحث مع المستشفيات الخاصة خطة مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

اجتمع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مع مديري وممثلي عدد من المستشفيات الخاصة بالمحافظة، اليوم الثلاثاء؛، وذلك في إطار دعم أواصر التعاون والتنسيق للتصدي لجائحة كورونا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، ومديري وممثلي مستشفيات (الصفوة، والراعي الصالح، وأبو السعود، والمنيا الوطني، ودار الهلال، ومصر المحبة).

وقال المحافظ، إن هذا الوقت الصعب يحتاج من الجميع تضافر الجهود، والوقوف صفًا واحدًا، وخاصة في ظل تكامل الأدوار لجميع مؤسسات الدولة، لمجابهة انتشار فيروس كورونا، والدور المهم الذي يقوم به الأطباء وما يبذلونه من تضحيات، وهو ما يضعنا جميعًا أمام مسئولية للتكاتف وتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة لأهالينا، وتخطي تلك الأزمة.

وأشاد المحافظ، بدور أصحاب المستشفيات الخاصة، واستجابتهم السريعة للتعاون ودعم الوطن في تلك المرحلة التي تواجه فيها مصر خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمن المساهمة المجتمعية، لخدمة المرضى من أبناء المحافظة، ومجابهة التداعيات الناجمة عن الأزمة.