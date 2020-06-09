مخاوف من خطر انفجار قنبلة هجرة غير مسبوقة فوق إيطاليا

نقلت وكالة أنباء "نوفا" عن جورجيا ميلوني، رئيسة حزب "إخوة إيطاليا"، تحذيرها من وجود "قنبلة هجرة غير مسبوقة معرضة لخطر الانفجار فوق إيطاليا".
واستندت ميلوني في بيان بالخصوص على تقارير تقول إن ما لا يقل عن 20000 مهاجرسيكونون على استعداد لمغادرة ليبيا إلى سواحل بلادها، الأمر الذي وصفته بأنه طوفان "من البشر تريد تركيا، الداعمة الرئيسة لحكومة طرابلس، استخدامه كأداة للضغط على أوروبا".
وأكدت رئيسة حزب "إخوة إيطاليا" أن موقف حزبها من هذه القضية ثابت، مشددة على وجود حاجة "إلى حصار بحري أوروبي لمنع المراكب من المغادرة، وإخراج المتاجرين بالبشر ووقف المذابح في البحر المتوسط، فضلا عن تقييم طلبات اللجوء مباشرة في شمال إفريقيا وتوزيع الأشخاص بالتساوي بين دول الاتحاد الأوروبي".
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