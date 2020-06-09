وداع جورج فلويد في الولايات المتحدة واستمرار الجدل حول إصلاح الشرطة

أقيمت في كنيسة بجنوب هيوستن في ولاية تكساس فعالية وداع للأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد الذي لقي حتفه أثناء احتجازه من قبل الشرطة في مينيابوليس نهاية مايو ،حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، شارك في الوداع الذي استمر قرابة ست ساعات، أكثر من 6 آلافشخص، جاءوا من مناطق مختلفة من البلاد.
وكان من بين المشاركين حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، ورئيس شرطة هيوستن آرت أسيفيدو.
وقال أبوت للصحفيين، إن وفاة فلويد لم تذهب سدى، وأكد أن الدولة ستقوم بإصلاحات في مجال عمل الشرطة.
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