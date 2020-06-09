اعتصام صيني في الأردن

نفذ عدد من السياح الصينيين العالقين في الأردن، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام سفارة بلادهم في العاصمة عمان، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. ذكر موقع روسيا اليوم. طالب المعتصمون حكومة بلادهم بتأمين رحلات طيران لإجلائهم من الأردن والعودة إلى الصين، بعد أن توقف الطيران منذ نحو 3 أشهر بسبب جائحة الأردن والعودة إلى الصين، بعد أن توقف الطيران منذ نحو 3 أشهر بسبب جائحة كورونا ورفع المحتجون لافتات خطت باللغة الصينية تطالب بتسيير رحلة طيران إلى بكين.

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