إلغاء الحجر بعد فوات الأوان.. شركات أمريكية تعلن إفلاسها

بدأت بالانتشار فعلًا في الولايات المتحدة، موجة الإفلاس التي تنبأ بها العديد من الخبراء، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

قبل شهر واحد فقط، لاحظ مصرف "دويتشه بنك" الألماني، وجود علاقة وثيقة بين مستوى البطالة وعدد حالات الإفلاس في الولايات

المتحدة.

حينها، أظهرت سوق العمل الأمريكية ديناميكية سلبية بالفعل، تزامنا مع إعلان شركات عن إفلاسها.

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ووفقا لوكالة "بلومبرج"، فقد بدأ أصحاب محلات البيع بالتجزئة في نهاية شهر مايو الماضي بإرسال آلاف إشعارات الإفلاس إلى المؤجرين.

وحسب الوكالة، غالبية المفلسين الرئيسيين، المطاعم والمتاجر ومحلات بيع الملابس وسلاسل البيع المتخصصة، التي لم يتمكن أصحابها حتى الآن، من دفع قيمة الإيجار لمدة ثلاثة أشهر.

وهذا السيناريو كان متوقعا تماما، لأنه على خلفية الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، كان قطاع الخدمات، الأكثر معاناة وتضررا، حيث انخفض حجم المبيعات بشكل ملحوظ.