ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت الى 33140 حالة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 630 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 33140، في حين تمتسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 273 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارةالدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحافي اليومي، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم منها 271 حالة لمواطنين كويتيين و105 الهند و101 مصر و57 بنغلادش.
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