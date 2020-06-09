الطيبة: مطاردة بوليسية تسفر عن حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصلت في مدينة الطيبة، المطاردات البوليسية وسط تذمر المواطنين الذين لفتوا إلى أن تكرار هذه الظاهرة يشكل خطرا على حياتهم.

وأسفرت مطاردة اليوم عن اصطدام دورية شرطة بسيارة مركونة على هامش أحد الشوارع في الحي القديم بالطيبة، وإصابة أحد عناصرها بجروح.

وفي التفاصيل، فإن المطاردة وقعت لسيارة يشتبه بأنها مسروقة، في شوارع البلدة القديمة لتنتهي على شارع رقم 444 واعتقال اثنين من مستقلي السيارة، فيما فرّ آخر هاربا من المكان.

وشهدت مدينة الطيبة في الأسبوع الأخير مطاردات شرطية في شوارعها، أسفرت عن 5 إصابات على الأقل، لشبان من الطيبة وعناصر شرطة.

هذا، وكانت المطاردة الأخطر قبل 10 أيام حين أصيب سائق دراجة نارية بجروح خطيرة، جراء مطاردة الشرطة له على الشارع الرئيسي للطيبة.