اعتقال 5 مشتبهين من الجليل بشبهة تزوير ترخيص سيارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة صباح اليوم، الثلاثاء، 5 مشتبهين من سكان منطقة الشمال كما ضبطت مستندات ذات صلة، على خلفية تزوير إجراء ترخيص سيارات في معهد للترخيص بمدينة عكا.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة عكا، بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق.

وتنسب الشرطة للمعتقلين، شبهات ارتكاب مخالفات خطيرة، تتضمن مخالفات جنائية بتشكيل خطر على الشوارع ومخالفات نصب واحتيال.

وبحسب ادعاء الشرطة، فإن الشبهات تدور حول قيام 5 مشتبهين في الثلاثينات من أعمارهم، بينهم ميكانيكيون وفاحصون مؤهلون خلال عملهم في معهد ترخيص بعكا، بالعمل بشكل منهجي من خلال تمرير سيارات في امتحان الترخيص السنوي، دون وجود السيارات أصلا في المعهد نفسه، أو رغم وجود أعطال ميكانيكية بالسيارات أو بدون تأمين حسبما ينص عليه القانون".

وبحسب الشرطة، فإن "المشتبهين جمعوا أموالا من أصحاب السيارات، مقابل تمريرها بنجاح في معهد الترخيص، دون عبورها بالفعل الفحص المطلوب، وهو إجراء تضمن توقيعات خاصة وتصاريح من حواسيب معهد الترخيص".